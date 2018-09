Festivalfilosofia, gli appuntamenti sassolesi di domenica 16 settembre

Ancora per un giorno Modena, Carpi e Sassuolo sono le capitali della filosofia con lezioni magistrali, mostre, spettacoli, rassegne di film, letture, giochi per bambini e cene filosofiche. Il festival si chiude domani con grandi nomi: Flores, Oliverio, Bianchi ed Esposito sono alcuni dei filosofi che propongono le loro lezioni magistrali. Ricco anche il programma di eventi collaterali: in calendario appuntamenti con la musica, insieme all’Orchestra Regionale dell’Emilia Romagna con “Il canto delle sirene” e l’orchestra Mo-Mus con “Verità in maschera. Arie d’opera scelte”.

Un vasto programma artistico arricchisce poi il cuore di lezioni magistrali del festivalfilosofia: fino a domani domenica 16 settembre Modena, Carpi e Sassuolo declinano il concetto di “Verità” attraverso le varie forme dell’espressione artistica e culturale, individuale e collettiva. Un viaggio ricco e sorprendente che mette a fuoco i discorsi di verità mostrando i transiti tra vero e falso.

Il programma di DOMENICA 16 SETTEMBRE a Sassuolo

10:00 lezioni magistrali

Alberto Oliverio

Falsi ricordi

Quanto sono affidabili le memorie individuali e collettive?

Piazza Garibaldi

11:30 lezioni magistrali

Umberto Galimberti

La verità dell’inconscio

Piazza Garibaldi

15:00 lezioni magistrali

Paolo Zellini

Matematica

Una o molte

Piazzale Avanzini

16:30 lezioni magistrali

Christian Delage

Prove cinematografiche

L’immagine come prova al processo di Norimberga (1945-1946)

Piazza Garibaldi – traduzione in oversound

Sala Biasin – streaming in francese

18:00 lezioni magistrali

Roberto Esposito

Molteplice

Differenza contro inimicizia

Piazza Garibaldi

21:00 musica

Orchestra Regionale dell’Emilia-Romagna

Il canto delle sirene

Quando la musica ha soccorso l’umanità

Concerto-spettacolo

Direzione: Alessandro Nidi

Testi e voce narrante: Marco Caronna

Produzione: Fondazione Arturo Toscanini

Allestimento scenico: Fondazione Nazionale Carlo Collodi

Piazzale della Rosa