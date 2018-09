“Contrastare l’Alzheimer: insieme si può”, con il giornalista Michele Farina

Prenderà il via il 17 settembre la Settimana dedicata alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla cura delle demenze. Un tema, questo, che coinvolge un numero crescente di individui. “Ogni giorno è dedicato alla cura e all’assistenza di persone con malattia di Alzheimer e altre forme di demenza, che purtroppo sono sempre più diffuse – commenta Andrea Fabbo, referente del Progetto Demenze dell’Azienda USL – anche a causa del progressivo invecchiamento della popolazione: una situazione che può anche diventare emergenziale se non affrontata come ‘priorità di salute pubblica’, secondo le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, e dunque tema da affrontare con strumenti adeguati”.

Durante la settimana, fino al 23 settembre, sono in programma diverse iniziative in collaborazione con i Comuni e le Unioni dei Comuni e con le tante associazioni attive sul nostro territorio.

In particolare da segnalare sabato 22 settembre, “Contrastare l’Alzheimer: insieme si può”, evento organizzato a Sassuolo presso l’Auditorium di Confindustria da Azienda USL e Ass.S.De.e che vedrà la partecipazione del giornalista del Corriere della Sera Michele Farina, autore dell’Alzheimer Fest e del libro “Quando andiamo a casa?”.