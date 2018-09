A Serramazzoni sequestrate anche le scuole materne

A Serramazzoni la Procura ha messo sotto sequestro anche le scuole materne dopo che nei giorni scorsi erano stati posti i sigilli alle medie. Il provvedimento arriva a due giorni dall’inizio delle lezioni e mette in seria difficoltà il via dell’anno scolastico. Come per i prefabbricati delle medie anche questo sequestro nasce da un esposto presentato dai genitori.

Il sequestro, da parte dell`Autorità giudiziaria, a seguito di verifiche statiche e di vulnerabilità sismica, dei container destinati dal Comune di Serramazzoni a ospitare le aule delle scuole medie Cavani, data l’inutilizzabilità dell’edificio scolastico, è oggetto di un’interrogazione presentata in Regione Emilia-Romagna da Silvia Piccinini (M5s), che si fa interprete delle preoccupazioni della comunità locale per l`imminente inizio dell`anno scolastico. I lavori per la messa in sicurezza dell`edificio che ospita le scuole Cavani – riporta la consigliera – sono finanziati dalla Regione con circa 900mila euro e dal Comune con circa 350 mila euro, ma dovrebbero concludersi a fine 2020. Il sequestro dei container, pertanto – rimarca la capogruppo dei 5 stelle -, determina una situazione di particolare gravità. Di qui l`iniziativa di Silvia Piccinini, che chiede alla Giunta regionale “se intenda sostenere il Comune di Serramazzoni nell`individuazione di possibili soluzioni finalizzate a garantire il regolare avvio dell`anno scolastico, anche attraverso la messa a disposizione di fondi propri e supporto tecnico-legale-progettuale, in particolare intervenendo affinché i lavori sul plesso scolastico Cavani si concludano al più presto”.

UN PAESE SENZA SCUOLE È UN PAESE DESTINATO A MORIRE.

E noi stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere perché ciò non accada a Serramazzoni dicono dal Movimento.