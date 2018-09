A Carpi lunedì 17 settembre sarà presente la biglietteria mobile di Seta

La biglietteria mobile di Seta concluderà lunedì 17 settembre la sua esperienza in territorio modenese. Il punto mobile attrezzato per l’acquisto o il rinnovo degli abbonamenti al trasporto pubblico sarà infatti presente a Carpi in piazzale Allende, proprio di fronte all’autostazione, per l’intera giornata: dalle ore 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 17,30.

Presso la biglietteria mobile Seta sarà possibile acquistare o ricaricare gli abbonamenti ordinari annuali per il servizio di trasporto pubblico, con rilascio immediato delle nuove tessere grazie ad una postazione informatica dotata di computer e stampanti. Il pagamento può avvenire esclusivamente mediante carte bancarie (bancomat o carte di credito). Chi deve sottoscrivere un abbonamento Seta per la prima volta deve portare con sè una fototessera recente, il codice fiscale ed un documento di identità (per i minorenni è sufficiente il documento del genitore o tutore legale). Chi invece è già titolare di un abbonamento Seta e deve solo rinnovarlo deve portare con sè la tessera già in suo possesso.

Per i nuovi clienti c’è una convenienza ulteriore: acquistando un abbonamento annuale presso la biglietteria mobile Seta si risparmiano i 5 euro di costo della tessera, grazie ad una speciale promozione attivata dall’azienda.