Tennis, è tempo di finali per il Torneo di Macroarea Nord/Est, Circuito Junior Next Gen Italia 2018

Battute finali per la 5a tappa del Torneo di Macroarea Nord/Est, Circuito Junior Next Gen 2018.

Nella giornata di domani saranno giocate quattro finali, questo il programma: ore 10.30 Under 10 Maschile Paci Carlo (TC Valmarecchia) contro Vinatzer Kevin (CT Ladina); ore 14.00 Under 16 Maschile Iotti Tommaso (CT Albinea) contro Rossi Francesco (CT Giotto); ore 15.00 Under 14 Femminile Riva Irene (TC President) contro Azzolini Ludovica (CT Bologna) e Under 16 Femminile Bacchilega Asia (Easy Tennis) contro Pulvi Agata (CT Borgo S.Donnino).

Sempre nella giornata di sabato si giocheranno le semifinali delle categorie Under 12 Maschile e Femminile.

Domenica mattina dalle ore 10.30 saranno giocate le altre tre finali, probabilmente in contemporanea, Under 14 Maschile, Under 12 Maschile e Under 12 Femminile.

Intanto nella giornata di oggi è stata disputata la finale dell’Under 10 Femminile fra Sophie Parente del T.C. Martignacco (Ud) e Sofia Bartolucci del Narni Sport Center (Tr) a sinistra nella foto. Ad avere la meglio è stata la Bartolucci che, tuttavia, ha dovuto lottare fino al terzo e decisivo set, 2/6 6/1 7/3 il punteggio finale.

Ricordiamo che per assistere agli incontri, l’ingresso allo Sporting Club Sassuolo è aperto a tutti gli appassionati.