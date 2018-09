Progetto di servizio civile nel Comune di Scandiano

E’ attivo il nuovo bando per la selezione di volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Universale in Italia. Il Comune di Scandiano ha un progetto dal titolo “12 mesi per Scandiano: i giovani e il territorio” che prevede l’inserimento di quattro volontari dai 18 ai 28 anni di età all’interno dei servizi dell’Amministrazione comunale (Municipio e Biblioteca) per 30 ore a settimana su 6 giorni. Le attività vedranno anche una diretta collaborazione con il Centro Giovani di Scandiano.

La modulistica compilata unitamente a copia della carta d’identità, curriculum vitae aggiornato ed eventuali attestati di ogni tipo che documentino professionalità acquisite vanno portati a mano presso l’ufficio Cultura e Giovani del Comune di Scandiano in piazza Libertà 6 (dal lunedì al sabato ore 8.30/12.30 e martedì e giovedì pomeriggio ore 14.30/17) oppure spediti per posta allo stesso servizio entro il 28.09.2018.

Alla chiusura del bando, nei mesi di ottobre/novembre ci saranno le selezioni che consisteranno in un colloquio orale mirato alla conoscenza delle competenze e conoscenze dei giovani, dopodichè verrà stilata una graduatoria e i primi 4 giovani verranno selezionati per iniziare il servizio indicativamente nel mese di gennaio 2019. La graduatoria rimarrà valida per i primi tre mesi del progetto e potrà essere scorsa nel caso di rinunce da parte dei giovani selezionati.

“I giovani verranno inseriti in tutte le fasi di ideazione, progettazione, programmazione ed esecuzione delle iniziative dell’Amministrazione comunale” spiega Elisa Davoli Assessore alle politiche giovanili del Comune di Scandiano “potranno mettersi alla prova ed acquisire nuove competenze e nuovi strumenti. Si tratta di un’opportunità preziosa sul piano della crescita personale e professionale, 12 mesi sono un periodo molto più lungo in confronto ai normali stage o tirocini, e quindi un’occasione anche per aprirsi ad eventuali nuove possibilità e prospettive future. In questi anni abbiamo visto che l’esperienza del servizio civile è molto apprezzata dai giovani e molto utile per il loro percorso di vita, durante i 12 mesi hanno la possibilità di capire meglio che strada intraprendere dopo gli studi e in che direzione lavorativa rivolgersi. Per l’Amministrazione è sicuramente un arricchimento oltre che professionale anche umano, la presenza di giovani negli uffici e nei servizi ci offre la possibilità di un confronto diretto e propositivo che spesso porta nuove idee e tantissima energia positiva. Quindi invito tutti i giovani del nostro territorio a pensare a questa opportunità, nell’ottica anche di partecipare ad un progetto creato proprio per Scandiano!”.