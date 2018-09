Modena, il sindaco ha incontrato in Municipio il colonnello Adriano D’Elia

Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha dato il benvenuto al nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza di Modena, colonnello Adriano D’Elia, “augurandogli buon lavoro e confermandogli la piena disponibilità, sua e della Polizia municipale, a collaborare per un massimo impegno di tutti sui temi della sicurezza nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica”.

Durante l’incontro, che si è svolto nella mattinata di venerdì 14 settembre in Municipio, il sindaco, che ha donato al comandante un volume dedicato a Modena, ha sottolineato l’importanza dell’impegno della Guardia di Finanza sui temi legati al rispetto della legalità in ambito finanziario così come per la sicurezza e il presidio del territorio, nella logica tracciata dal Patto per Modena Sicura.

Da parte sua il comandante D’Elia, che giunge a Modena dopo aver ricoperto incarichi a Bari, Palermo, Roma e Firenze, già dopo questa prima settimana di incontri con gli altri vertici delle Forze dell’Ordine, ha confermato di aver avuto la percezione di un clima “di grande collaborazione”.

Il comandante Adriano D’Elia, che fino a pochi giorni fa era Comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Firenze, dove lascia la famiglia, subentra al colonnello Pasquale Russo che dopo tre anni ha lasciato l’incarico a Modena assegnato al Nucleo Speciale Entrate alla sede di Roma.