Domenica 16 settembre si svolgerà a Quarantoli di Mirandola la 40esima edizione della corsa/camminata podistica non competitiva a carattere ricreativo ludico-motorio “Du pas par Quarantul”. Tre i percorsi proposti: quattro chilometri e 300 metri (corto), nove chilometri e 300 metri (medio) e 13 chilometri (lungo). La partenza è fissata per le 9 in via Pertini, 5 (zona Polisportiva). Organizzano i Pico Runners. La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Mirandola.