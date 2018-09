Its Maker: domani a Maranello open day presentazione corsi tecnico superiore

Tornano da domani – sabato 15 settembre – gli open days di Its Maker, l’Istituto di Istruzione Superiore che forma specialisti mettendo insieme studio e tirocinio aziendale.

Il primo incontro è in programma dalle 10 alle 13 all Museo Ferrari di Maranello. Ne seguiranno altri due: sabato 29 settembre dalle 10 alle 13 alla sala congressi Peruzzi di Carpi e sabato 6 ottobre dalle 10 alle 13 al Museo Casa Enzo Ferrari di Modena (gli eventi di domani e del 6 ottobre sono a prenotazione obbligatoria al numero 059 827835, quello del 29 settembre è a ingresso libero).

Con gli open days l’Its Maker apre le porte ai neo-diplomati per presentare la propria offerta didattica e proporre un supporto orientativo a chi, nelle prossime settimane, si troverà a decidere del proprio futuro. I corsi Its, infatti, rappresentano un’alternativa per i giovani che, terminate le scuole secondarie di secondo grado, sono indecisi tra la ricerca di un lavoro e l’università. Gli open days offrono ai partecipanti uno sguardo completo sulle effettive potenzialità dei percorsi di alta formazione tecnica offerti da Its Maker, le cui specializzazioni di Modena sono in progettazione meccanica e materiali e motori endotermici, ibridi ed elettrici. Si tratta di corsi biennali post diploma della durata di 2 mila ore (800 in azienda), una strategia efficace per rendere il più fluido possibile il passaggio dai libri al mondo del lavoro.

La Fondazione Its Maker nasce dalla necessità di creare un collegamento tra la specifica domanda delle imprese del territorio – la ricerca di innovazione scientifica, tecnologica e organizzativa – e studenti dalla preparazione di alto livello. Per raggiungere l’obiettivo, la formazione è variegata e coniuga ore di lezioni frontali a periodi di stage in azienda così efficaci che il 100% degli ex studenti Its Maker è occupato a un anno dal diploma.

«I contenuti oggetto di studio~sono stati verificati e concertati con il sistema delle imprese – afferma Daniele Vacchi, direttore di Its Maker -~Queste ultime, del resto, sanno che sono cambiati i paradigmi tecnologici e vogliono che i giovani siano pronti sui temi della fabbrica digitale». «Collaboriamo da anni con l’Its Maker – aggiunge Angelo Pucci, Chief Strategic Planner della Salami spa di Modena – e, sulla base della nostra esperienza, possiamo confermare che i giovani formati da questo corso superiore rappresentano un interessante bacino di potenziali candidati per le aziende meccaniche di precisione come la nostra. L’Its Maker, a nostro avviso, fornisce una valida preparazione sia teorica che pratica che consente ai giovani diplomati di essere operativi in tempi rapidi nel mondo del lavoro, accelerando sensibilmente il loro inserimento in azienda».

I programmi degli open days prevedono la presentazione dell’offerta formativa, interventi di imprenditori, allievi e diplomati e dibattiti, in vista delle iscrizioni al test di ammissione che termineranno il 16 ottobre alle ore 12.00. Per tutte le informazioni: www.itsmaker.it