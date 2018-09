Lunedì 17 settembre nel corso della trasmissione di Rai3 Presa Diretta (inizio alle ore 21.15) andrà in onda un servizio registrato nelle scorse settimane e che riguarda l’esperienza del Controllo di Vicinato a Santa Croce e in città. Ricordiamo che a livello nazionale l’Unione delle Terre d’Argine è una delle zone d’Italia dove questa esperienza in pochissimo tempo ha attecchito di più. E il fatto che Rai3 sia venuta qui a studiare come funziona lo dimostra.