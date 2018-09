Il bancomat le trattiene la carta e lei irrompe nel’ufficio postale: denunciata a Modena

Ieri sera, personale della Squadra Volante è intervenuto presso un Ufficio Postale del centro storico su richiesta da uno dei dipendenti che lamentavano l’intrusione di una signora, all’interno della sede dopo l’orario di chiusura. La donna, di 58 anni, cittadina moldava, dopo aver forzato la porta di ingresso, pretendeva di ritirare la carta bancomat che le era stata trattenuta dallo sportello automatico ed all’invito di presentarsi il mattino seguente visto che non era possibile a quell’ora aprire l’ATM, ha iniziato ad inveire e ad offendere tutti i dipendenti.

La 58enne, in vistoso stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, ha continuato ad avere un atteggiamento minaccioso ed offensivo anche dopo l’arrivo degli operatori della Volante, rifiutandosi di uscire dall’edificio e di declinare le proprie generalità. La signora è stata accompagnata in Questura con non poche difficoltà, vista la resistenza posta in essere dalla stessa, per gli accertamenti del caso.

La cittadina moldava è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per ubriachezza molesta, resistenza a Pubblico Ufficiale, rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale ed anche per inosservanza delle norme sugli stranieri in quanto all’atto del controllo era sprovvista del permesso di soggiorno di cui è titolare.