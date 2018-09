FestivalFilosofia: il programma sassolese di sabato 15 settembre

Dedicato al tema verità, il festivalfilosofia 2018, in programma a Modena, Carpi e Sassuolo fino al 16 settembre in 40 luoghi diversi delle tre città, mette a fuoco i discorsi di verità mostrando i transiti tra vero e falso. La diciottesima edizione del festival prevede lezioni magistrali, mostre, spettacoli, letture, giochi per bambini e cene filosofiche. Anche per l’edizione 2018 il festival ottiene il suggello del Quirinale, di cui si fregia fin dalla prima edizione: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha infatti confermato il suo Alto Patronato alla manifestazione

Ecco i principali appuntamenti sassolesi di SABATO 15 SETTEMBRE (tutti gratuiti):

10:00 lezioni magistrali

Maria Bettetini

Immagine

Tra verità e finzione

Piazzale Avanzini

11:30 lezioni magistrali

Maurizio Ferraris

Fare la verità

Un’alternativa alla post-verità

Piazza Garibaldi

15:00 lezioni magistrali

Daniela Marcheschi

Pinocchio

La maschera della verità

Piazzale Avanzini

16:30 lezioni magistrali

Anna Maria Lorusso

Accuratezza

L’illusione del fact checking

Piazza Garibaldi

18:00 lezioni magistrali

Emanuele Severino

Innegabile

Verità e contraddizione

Piazza Garibaldi

20:30 lezioni magistrali

Armando Torno

Informazione

Verità e politica dei media

Lectio Confindustria Emilia Area Centro

Piazza Garibaldi

22:00 teatro e performance

Amanda Sandrelli

Pinocchio

Musiche: Maurizio Lomartire

Adattamento testo: Ruggiero Vismara

Allestimento scenico: Fondazione Nazionale Carlo Collodi

Violino e viola: Augusto Vismara

Clarinetto e clarinetto basso: Fabio Battistelli

Pianoforte: Neruda

Piazzale della Rosa