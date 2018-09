Fake news sull’Europa: il sindaco di Modena con Gaudina (Commissione Ue), alla presentazione di “Sarà vero?”

“La disinformazione erode la fiducia nelle istituzioni e nei mezzi di comunicazione, quindi danneggia la democrazia”. Lo ha affermato il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli alla presentazione, insieme al capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea Massimo Gaudina, della mostra laboratorio “Sarà vero? Leggende metropolitane a marchio Ue” in programma fino a domenica 16 settembre nell’ambito del Festivalfilosofia sulla “Verità”.

Tra i pannelli allestiti nella sede del centro di informazione Europe Direct in Piazza Grande a Modena, i video della campagna promossa dalle istituzioni europee “#UEverofalso” e le tante persone che si sono cimentate nei quiz per individuare le fake news, il sindaco Muzzarelli ha sottolineato come sia sempre più irrinunciabile “per un cittadino attivo e consapevole sviluppare la capacità di distinguere una notizia vera da una falsa o inesatta” per mantenere “un ecosistema dell’informazione ben funzionante, libero e pluralistico”. Ed è per questo che bisogna porre grande attenzione a trasparenza, diversità e credibilità delle informazioni, incentivare sostenendo il giornalismo di qualità, garantendo i processi elettorali, la comunicazione strategica e la promozione dell’alfabetizzazione mediatica”.

Dopo la mostra, il tema sarà rilanciato il 31 ottobre con un seminario organizzato insieme all’Ordine dei giornalisti al quale interverrà il vice direttore del Corriere della Sera Federico Fubini, uno dei giornalisti che fa parte del gruppo di esperti attivato dalla Commissione europea per contrastare la disinformazione.

La mostra laboratorio è aperta anche sabato dalle 9 alle 22 e domenica dalle 9 alle 20. Sabato alle 19.30 e domenica alle 11.30, in collaborazione con Emilia Romagna Teatro, sono in programma performance teatrali con Irma Ridolfini e Jacopo Trebbi.

L’iniziativa è curata da Europe Direct Modena con il sostegno della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Ufficio regionale di Milano.

(foto, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli con il al capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea Massimo Gaudina)