Castelnovo Monti, i servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica e gli ambulatori del Centro di Salute Mentale si trasferiscono nella nuova palazzina di Via Boschi 4

Castelnovo Monti, i servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica (Igiene Pubblica, Medicina Legale, Igiene Alimenti e Nutrizione, Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, Area Territoriale Veterinaria) e gli ambulatori del Centro di Salute Mentale si spostano nel nuovo stabile, di recente ultimato, di Via Boschi n. 4 (ingresso da Piazzale Marconi, palazzina adiacente al parco giochi nei pressi del Palazzo Ducale).

Da lunedì 17 settembre tutte le attività ambulatoriali del Centro di Salute Mentale, a oggi erogate nella struttura residenziale di Via Boschi 28, saranno attive al 2° piano della nuova sede.

Da mercoledì 19 settembre le attività dei Servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica attualmente collocati all’Ospedale Sant’Anna (es. vaccinazioni, rinnovo patenti, visite della commissione invalidi, ispettorato micologico ecc.), saranno garantite nella nuova sede.

Da giovedì 20 settembre anche il Servizio Veterinario lascerà la sede di Via Bagnoli 85 e sarà operativo in Via Boschi 4.

Non vi saranno variazioni dei numeri telefonici dei servizi.

I trasferimenti delle unità operative, in una sede accogliente e funzionale, avranno carattere definitivo. Per eventuali informazioni è possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero di telefono 0522-617328, dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 12.

***

(foto della palazzina di Via Boschi n. 4)