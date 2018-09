Anche il Vescovo Erio brinderà alla riapertura dell’Abbazia con la birra Nonantolana

In occasione delle celebrazioni per la riapertura dell’Abbazia di Nonantola, l’Associazione via Romea Nonantolana consegnerà al Vescovo Erio il suo boccale da birra e l’assegno con i fondi raccolti a favore dei lavori di restauro. Monsignor Castellucci ha prestato la sua firma come Abate di Nonantola per l’iniziativa che l’associazione ha portato avanti nei mesi scorsi, predisponendo un crowd funding on line per realizzare una birra d’Abbazia, la Nonantolana, accompagnata da bicchieri e boccali in edizione celebrativa per questa ricorrenza.

I boccali, numerati e realizzati in edizione limitata, sono stati firmati dal vescovo Erio che riceverà il suo domenica al termine della Messa solenne di riapertura del monumento simbolo di Nonantola.

Insieme al boccale, l’Associazione consegnerà a monsignor Castellucci anche l’assegno con quanto raccolto durante la campagna per realizzare la birra Nonantolana.

Per l’occasione, l’Associazione avrà uno stand di fronte all’Abbazia dove, oltre al nostro vescovo, tutti i sostenitori del progetto potranno ritirare quanto hanno sottoscritto sulla piattaforma di crowd funding: bottiglie di birra, boccali, bicchieri e sottobicchieri in edizione celebrativa.

L’associazione desidera ringraziare Mons. Castellucci per la preziosa e cordiale collaborazione, il parroco don Alberto e tutti i volontari e sostenitori dell’Associazione via Romea Nonantolana.