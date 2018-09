La prima sessione di prove libere del GP di Singapore ha dato inizio al tour asiatico della Formula 1. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen hanno chiuso in 3° e 4° posizione. 1’39’’997 è il tempo segnato da Sebastian, mentre il suo compagno di squadra ha registrato un crono di 1’40’’486. Entrambi i piloti hanno utilizzato set di pneumatici Hypersoft. Il secondo turno di prove si svolgerà in notturna alle 20:30 (14:30 in Italia).