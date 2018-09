150^ Fiera Bibbiano Produce, domenica l’inaugurazione

Ritorna la storica manifestazione Bibbiano Produce: una fiera che coniuga tanti elementi di novità con altri, legati alla tradizione del territorio. Attraverso interessanti percorsi enogastronomici, manifestazioni artistiche, sport, musica e intrattenimento per tutti, l’evento si impegna a confermarsi un giorno importante per la comunità di Bibbiano e non solo. Il taglio del nastro, che vedrà la presenza di Luca Quintavalli (foto), presidente della amatissima Reggio Audace Football Club, è previsto per domenica 16 alle ore 9.30 in Piazza Libero Grassi.

“La presenza del Presidente Quintavalli – dichiara il sindaco Carletti – che stimiamo come imprenditore e come uomo, ci onora e ci lusinga. Nonostante i molteplici impegni, Luca ha raccolto con entusiasmo il nostro invito, confermando il suo amore per Bibbiano, per la fiera e per la comunità. Siamo certi che Bibbiano non gli farà mancare l’abbraccio simbolico di una comunità nei confronti di chi ha contribuito, con coraggio e passione, a risollevare le sorti della nostra Régia”. Come da tradizione, non mancherà la premiazione dei nuovi “Donna Imprenditrice” e “Giovane Imprenditore” di Bibbiano e, immediatamente a seguire, dei donatori Avis. Quest’anno una sorta di simbolico “gemellaggio” unirà i Comuni di Bibbiano e Lavis, in provincia di Trento, presente in fiera con un proprio stand, gestito dalla Proloco trentina, che offrirà degustazioni di prodotti tipici e con la banda musicale del paese, composta da ben trenta elementi. Presente anche il sindaco, Andrea Brugnara, a rappresentare l’intera comunità. Non mancherà, anche quest’anno, la solidarietà, bene espressa dal Comitato di Look & Solidarietà presente al Centro Diurno comunale, con un interessante resoconto di 25 anni di attività. Tante le iniziative rivolte ai più piccoli, con momenti appositamente progettati dal Centro per le Famiglie, con il “battesimo della sella” per avvicinare i bimbi al mondo dei cavalli e con la gimkana dei trattori.

E poi, ancora, esibizioni sportive, mostre, spettacoli, punti ristoro, luna park. A concludere il ricco programma di eventi, domenica sera, in piazza Libero Grassi, una bella performance di luci in musica, da non perdere.