Violenza sessuale aggravata su minore: la Polizia di Reggio Emilia dà esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere

Nella mattinata di ieri, mercoledì 12 settembre, la Squadra Mobile di Reggio Emilia ha tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Reggio Emilia, un cittadino bosniaco senza fissa dimora per il reato di violenza sessuale su minore aggravata.

L’attività d’indagine, coordinata dal Sostituto Procuratore Dott.ssa Maria Rita Pantani, è nata dalle confidenze fatte dalla minore ai familiari, nelle quali comunicava le attenzione poste in essere nei suoi confronti da parte dell’arrestato, risultato essere un abituale frequentatore della famiglia.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno quindi cominciato a raccogliere le prime informazioni utili al prosieguo dell’attività investigativa da parte delle persone informate sui fatti e attraverso un’audizione protetta della minore alla presenza di personale specializzato, gli psicologi.

L’indagine, sviluppata in un breve lasso di tempo, ha permesso di raccogliere univoci e concordanti elementi probatori nei confronti dell’arrestato che consentivano al Giudice per le Indagini Preliminari di emettere il provvedimento di custodia cautelare in carcere.