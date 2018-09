Reggio Emilia, 5 auto senza assicurazione sequestrate in un giorno: sono 17 da inizio mese

Grazie al supporto del targa system, martedì 11 settembre gli agenti della Polizia municipale hanno fermato e sequestrato in un solo giorno cinque auto non assicurate, che viaggiavano sulle principali arterie di traffico cittadine.

Nella prima mattinata i controlli sono iniziati su via Martiri di piazza Tien An Men, la tangenziale nord. L’occhio elettronico del targa system, montato su una vettura della Municipale, ha controllato l’assicurazione, la revisione e l’eventuale presenza di una denuncia per furto di decine di vetture in transito. A pochi minuti dall’inizio dei controlli gli agenti hanno fermato una Fiat 500, condotta da un cittadino italiano, risultata priva di copertura assicurativa da gennaio 2017. Poco dopo la stessa pattuglia ha fermato in rapida successione un Chryler Voyager e una Volgswagen Sharan, entrambe risultate senza assicurazione. Più tardi, su via Gorizia gli agenti hanno sequestrato per mancanza di copertura assicurativa una Citroen Nemo e un’Audi A3.

I conducenti dei mezzi, quattro cittadini italiani e una donna di origini straniere, sono stati sanzionati con 849 euro ciascuno per aver violato l’articolo 193 comma 2 del Codice della strada, circolando con il mezzo privo di copertura assicurativa. Tutte le vetture fermate sono stato sequestrate e rimosse con il carro attrezzi.

Sempre su via Gorizia durante i controlli di polizia stradale del week end gli agenti hanno inseguito e fermato una trentacinquenne al volante di un’Opel Corsa. La donna, che stava procedendo verso il centro città, dopo aver notato dallo specchietto retrovisore l’auto degli agenti, ha invertito bruscamente la direzione di marcia cercando una via di fuga. La conducente, comunque dopo alcune centinaia di metri, è stata infine sanzionata per la mancata copertura assicurativa del mezzo e per essersi posta alla guida dell’auto senza aver mai conseguito la patente.

Dall’inizio di settembre a oggi sono 17 i mezzi privi di copertura assicurativa sequestrati dagli agenti, in occasione di pattugliamenti delle strade o di verifiche sui veicoli in sosta all’interno di parcheggi pubblici.