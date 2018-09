Porta a porta a Salvaterra, in 200 all’incontro informativo

Lo spirito di comunità è ancora la forza che anima i cittadini del territorio di Casalgrande: ne sono stati testimoni gli oltre duecento Salvaterresi che ieri sera, mercoledì 12 settembre, hanno preso parte all’incontro sull’introduzione del porta a porta come nuovo metodo di raccolta dei rifiuti a domicilio dal prossimo 8 ottobre. I cittadini hanno seguito con grande attenzione le spiegazioni fornite dai tecnici del comune e di Iren, chiamati ad illustrare le caratteristiche del nuovo metodo di raccolta rifiuti.

Ci sono quindi le premesse per un buon lavoro di comunità, che permetta a questo metodo di raggiungere grandi risultati per l’ambiente e per la salute dei cittadini: più differenziata (l’obiettivo è di arrivare all’80% nei prossimi anni) significa meno spreco di risorse e un ambiente più pulito per tutti i cittadini. E, grazie ai bidoncini dotati di tag digitale, dal 2020 potrà essere introdotta a Casalgrande la tariffa puntuale, dove chi differenzia correttamente e riduce l’indifferenziata, verrà premiato con bollette più leggere.

Dopo l’incontro di ieri si passa ora alle altre operazioni che accompagneranno l’introduzione del porta a porta.

Dal 17 settembre al 5 ottobre tutte le famiglie e le imprese di Salvaterra riceveranno la visita di informatori di Iren, identificabili da una pettorina gialla e da un tesserino di riconoscimento con nominativo. Per evitare dubbi sulla reale identità dell’incaricato e smascherare eventuali truffatori, è possibile telefonare a Iren o all’Urp del comune di Casalgrande chiedendo una conferma di validità sul nome dell’operatore o sulla targa del suo mezzo di trasporto.

Inoltre, da lunedì 24 settembre a sabato 20 ottobre sarà attivo, presso l’Urp del comune di Casalgrande (Piazza Martiri della Libertà 1), il Punto Ambiente, uno sportello temporaneo di Iren al quale si potranno rivolgere i cittadini non rintracciati dagli informatori e che avranno ricevuto apposito invito, per ritirare i materiali (contenitori e sacchi) per il nuovo servizio, oltre che per chiedere informazioni. Il punto ambiente sarà aperto: lunedì dalle 13 alle 18; mercoledì dalle 9,30 alle 14,30; venerdì dalle 13 alle 18.