Pinnacoli d’agosto in aiuto della comunità: oltre 5mila euro devoluti in beneficenza ad Albinea

Ammonta a 5.189 euro il ricavato dei pinnacoli di beneficenza organizzati in agosto dall’associazione “Progetto Pulcino”, con il patrocinio del Comune di Albinea. Il denaro è stato raccolto durante le sfide andate in scena in piazza Cavicchioni. Si tratta di una cifra considerevole, raccimolata grazie alla massiccia partecipazione, con oltre 190 concorrenti a serata, a tutti e quattro gli appuntamenti in cui si è articolata l’iniziativa.

Parte della somma è stata distribuita a due realtà del territorio albinetano: il centro polifunzionale per anziani Casa Cervi e Casa Famiglia della carità Betania. Il resto del denaro verrà utilizzato dalla onlus per l’acquisto di macchinari, attrezzature e per il conferimento di borse di studio a favore della Struttura Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio.