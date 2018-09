Modena: tenta di superare l’esame per la patente di guida facendosi sostituire da un connazionale

Personale della Sezione Polizia Stradale di Modena ha denunciato in stato di libertà un cittadino ghanese di anni 37, residente a Modena ed in regola con il permesso di soggiorno, il quale in concorso con altra persona ha tentato di indurre in errore Funzionari della Motorizzazione di Modena al fine di sostenere, con esito positivo, l’esame di teoria per l’ottenimento della patente di guida italiana.

Durante la sessione d’esami riservata ai privatisti, un cittadino straniero, si è presentato al posto del candidato per sostenere la prova di teoria. La funzionaria della Motorizzazione preposta in aula d’esami, si è accorta che i suoi caratteri somatici erano leggermente differenti da quelli riportati sui documenti esibiti per l’identificazione e ha immediatamente informato personale della Sezione Polizia Stradale di Via Giardini.

Lo straniero, accortosi probabilmente di essere stato scoperto, con una scusa, si è allontanato dall’aula d’esame facendo perdere le proprie tracce lasciando sul posto la carta d’identità ed il permesso di soggiorno.

Dopo alcuni minuti, quando già il personale di Polizia era arrivato presso la Motorizzazione, si è presentato il titolare dei documenti d’identità per rivendicarne la restituzione, negando di aver mandato un’altra persona in sua vece a sostenere gli esami. La funzionaria della Motorizzazione senza ombra di dubbio ha dichiarato non essere la stessa persona che si era presentata precedentemente.

Il ghanese è stato accompagnato presso la Sezione della Polizia Stradale per accertamenti più approfonditi, nel corso dei quali è emerso che la carta di identità esibita era falsa.

Il cittadino ghanese è stato deferito all’A.G. per concorso in sostituzione di persona e per falsità ideologica e materiale.

Sono in corso indagini per risalire all’identità dell’altro straniero.