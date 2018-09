Modena, autentiche e certificati solo alle anagrafi di quartiere

Il servizio anagrafico nei quattro quartieri modenesi riapre al pubblico dopo l’estate lunedì 17 e martedì 18 settembre con le modalità e gli orari consueti. A partire da lunedì 24 settembre, invece, saranno interessati da importanti novità che riguardano anche la sede centrale di via Santi 40, in particolare in relazione ai certificati online e alle autenticazioni.

Dal 24 settembre, infatti, la richiesta di certificati anagrafici e di stato civile (in caso di difficoltà a utilizzare la modalità on line disponibile al sito www.comune.modena.it/anagrafe), si dovrà fare soltanto alle anagrafi di quartiere e non sarà più possibile richiederli all’anagrafe centrale di via Santi 40.

Allo stesso modo, ci si dovrà rivolgere solo agli sportelli anagrafici dei quartieri per le autenticazioni di fotografie e copia di documenti, firma su dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e documento di passaggio di proprietà di veicoli.

Per evitare code agli sportelli si consiglia di richiedere online i certificati anagrafici e di stato civile; il certificato sarà inviato direttamente all’indirizzo di posta elettronica. Per accedere al Servizio on line sono necessarie le credenziali FedERa o la firma digitale (istruzioni e modalità disponibili sul sito web dell’anagrafe).

Per il disbrigo di diverse tipologie di pratiche l’appuntamento è obbligatorio (ad esempio carta d’identità elettronica, denunce di nascita, pubblicazioni di matrimonio e unioni civili, divorzi, separazioni, riconciliazioni, giuramenti di cittadinanza, estratti di nascita, matrimonio e morte, deposito disposizione anticipata di trattamento fine vita, scadenza sepoltura).

Le informazioni dettagliate sono online al sito (www.comune.modena.it/anagrafe), o possono essere richieste anche telefonicamente al numero 059 2032077 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11.

Gli sportelli anagrafici del Quartiere 1 (piazzale Redecocca) e del Quartiere 4 (via Newton 150/b) da lunedì 17 settembre riaprono al lunedì e giovedì 8.30 – 12.30. Quelli del Quartiere 2 (via Nonantolana 685/s) e del Quartiere 3 (via don Minzoni 121), da martedì 18 settembre riaprono al martedì e venerdì 8.30-12.30.