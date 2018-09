Manifestazione PD a Roma, dal modenese partono tre pullman

Anche i democratici modenesi parteciperanno alla manifestazione nazionale organizzata per domenica 30 settembre a Roma dal Partito democratico all’insegna dello slogan “Per l’Italia che non ha paura”. “Scendiamo in piazza – ha detto il segretario nazionale Maurizio Martina – per costruire un’alternativa alla politica dell’odio, del declino, dell’isolamento e della paura”.

La Federazione provinciale del Pd sta organizzando tre pullman che, la mattina del 30 settembre, alle ore 7.00, partiranno da tre diverse zone della provincia. Il primo pullman partirà dalla sede della Federazione a Modena, in via Rainusso 144, e sarà il mezzo di riferimento per i modenesi e gli abitanti della zona della cintura; il secondo pullman partirà dal piazzale delle Piscine, a Carpi, e raccoglierà, oltre ai carpigiani, i residenti dell’Area Nord; infine il terzo pullman partirà dalla sede del Pd di Vignola, in via Plessi/Giordano Bruno, riferimento per tutta la zona montana e della pedemontana. Le prenotazioni si raccolgono fino a giovedì 27 settembre. Si può o mandare una mail all’indirizzo di posta elettronica pd@pdmodena.it oppure telefonare al numero 059/58.28.11.