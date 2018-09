Domenica raduno di trattori e mezzi agricoli al Centro Fiera di Castelnovo Monti

Domenica 16 settembre nel piazzale del Centro Fiera di via dei Partigiani dalle 9.30 si terrà la seconda edizione del Raduno di Trattori e mezzi agricoli.

Il programma prevede alle 11.30 la sfilata dei mezzi nel centro del paese e rientro al Centro Fiera, e alle 13 pranzo conviviale al Maverick Pub aperto a tutti. Il menu propone lasagna goccia d’oro, grigliata mista di carne, patate al forno, insalata mista, torte caserecce. Il prezzo, comprensivo di bere, caffè e amaro, è fissato in 20 euro. Dalle 15 al Centro Fiera ci sarà la possibilità anche per i visitatori di fare foto con i mezzi presenti al raduno. Per tutto il giorno il raduno sarà animato con musica e servizio bar. In caso di maltempo l’evento verrà rimandato.