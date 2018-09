Castelfranco Emilia: sette ragazzi per il Servizio Civile Universale

Castelfranco Emilia si caratterizza per un’alta percentuale di popolazione giovanile, di cui si vuole sostenere e incentivare la crescita formativa. Per questo motivo, l’Amministrazione Comunale ha aderito al bando di Servizio Civile Universale con un progetto che permetterà a 7 ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 28 anni (28 anni e 364 giorni al momento di presentazione della domanda), di svolgere un’esperienza civile e educativa.

L’opportunità che offre il progetto del Servizio Civile Universale, coinvolgerà per un anno i ragazzi con un compenso mensile di 433,80 euro; saranno impiegati per un totale di 30 ore settimanali, in attività legate alla promozione culturale e alla valorizzazione del patrimonio artistico.

“Questo bando – spiega il Sindaco Stefano Reggianini – si inserisce a pieno titolo nelle iniziative rivolte alla valorizzazione dei giovani che, in questa occasione, saranno impiegati dall’Amministrazione nell’ambito di un progetto relativo all’informazione intesa come un servizio che risponde al bisogno espresso della comunità di conoscere. E’ un impegno certamente importante per la collettività, ma anche una grande opportunità di crescita personale e un’esperienza che può contribuire ad arricchire il curriculum professionale per chi sarà protagonista di questo percorso”.

Le domande devono essere presentate entro il prossimo 28 settembre 2018 all’Ufficio Segreteria del Sindaco Piazza della Vittoria, 8 a Castelfranco Emilia (tel.059 959282 – fax 059 959247); a seguire verranno selezionati i candidati.

Martedì prossimo 18 settembre alle ore 18 presso il Polo di promozione educativa, sociale e culturale “Officina” nel parco Cà Ranuzza si terrà l’incontro di presentazione dei progetti di Servizio Civile di Castelfranco Emilia rivolto a tutti i giovani interessati a partecipare al bando di selezione. Saranno presenti l’Assessore alle politiche giovanili Valentina Graziosi, la dott.ssa Raffaella Di Tizio del Copresc (Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile) e i giovani che attualmente svolgono progetti di Servizio Civile presso il Comune di Castelfranco Emilia.

Per avere informazioni più dettagliate sul Servizio Civile Nazionale, è possibile consultare il sito Internet del Comune (pulsante in Home Page).