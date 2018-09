A Cavriago riparte l’Università del Vivere Bene

Riparte l’Università del Vivere Bene, la rassegna dedicata al benessere, alla salute e alla corretta alimentazione che coinvolge diverse realtà del territorio. Si svolge al centro cultura Multiplo da settembre a novembre, con otto appuntamenti dalle 9,45 alle 11,45, con interventi di medici, formatori, guide ambientali, erboristi e altri professionisti.

Prende il via sabato, 15 settembre, con “Mindfulness in pratica”, un incontro su questa pratica di meditazione con i dottori Giulia Rubini, Laura Torricelli e Marco Tamelli, di Thymòs. Sabato 29 settembre l’incontro sarà dedicato al Feldenkrais, metodo di apprendimento corporeo per migliorare la postura e la flessibilità del corpo, con Caterina Baldini e Giulia Valente, di Elagans Studio. Sabato 6 ottobre, si parlerà di donne e valorizzazione della femminilità, con Chiara Volpicelli, psicologa e formatore di Homus, Elisa Morotti, consulente d’immagine e Donatella Prampolini, presidente di Confcommercio Reggio. Sabato 13 ottobre, appuntamento sulla memoria e le tecniche per migliorare l’apprendimento, con Claudia Daria Boni, psicologa esperta in neuropsicologia, Elena Del Rio e Cristina Ferrari, psicologhe -psicoterapeute cognitivo-comportamentale del centro NePsiC. Sabato 20 ottobre incontro col cardiologo Igor Monducci di Actf Sanità Amica. Sabato 27 ottobre, incontro sul nordic walking (a seguire, il 10 novembre alle 9.45, uscita pratica) con Roberto Montanari, e Daniela Friggeri, istruttori di nordic walking. Sabato 17 novembre, appuntamento sempre dedicato alla memoria con i dottori Claudia Daria Boni, Elena Del Rio e Cristina Ferrari. Sabato 24 novembre, con Roberto Solimè, erborista e fitocosmetologo.

Costi, un incontro 8 euro. Sconti sulla prenotazione di più date e per i possessori di tessera Conad o possessori di un biglietto del cinema o del teatro acquistato al Multisala Novecento, o iscritti Auser.

Info e iscrizioni: Multiplo, via della Repubblica 23, Cavriago, tel: 0522/373466, www.comune.cavriago.re.it/multiplo