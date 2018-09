A Castelnuovo Rangone la Settimana Europea della Mobilità

Anche quest’anno il Comune di Castelnuovo Rangone aderisce alla Settimana Europea della Mobilità in programma dal 16 al 22 settembre 2018: l’adesione di Castelnuovo, uno dei 78 Comuni a livello nazionale a partecipare ufficialmente alla Settimana, quest’anno è particolarmente ricca di progetti e appuntamenti.

Il tema dell’edizione 2018 della Settimana della Mobilità è la “Multimodalità”, per il quale è stato scelto lo slogan “Cambia e vai”. Andare a piedi in palestra per iniziare a bruciare calorie, prendere il treno per andare in ufficio e battere il traffico dell’ora di punta, passeggiare fino ai negozi per evitare le spese di parcheggio: scegliere tra le diverse opzioni disponibili per spostarsi è un esercizio al quale ci si può allenare per ogni attività quotidiana e ci si può abituare facilmente se si pensa che spesso si tratta della scelta più facile, economica e salutare.

In occasione della Settimana, il Comune invita a muoversi con mezzi sostenibili e a partecipare ai diversi appuntamenti per far crescere la mobilità dolce a Castelnuovo e Montale.

MUOVICASTELNUOVO, LA METROPOLITANA URBANA PEDONALE

La fase di sperimentazione di MuoviCASTELNUOVO nei mesi di aprile e maggio ha registrato numeri lusinghieri (con più di mille partecipanti complessivi) e ora è il progetto può strutturarsi ulteriormente.

Muovi Castelnuovo è un nuovo percorso-vita nel centro del comune di Castelnuovo Rangone. È una metropolitana urbana pedonale e circolare, di 6,3 km e 7 stazioni, che consente ai “passeggeri” di giocare insieme: organizzare l’attività fisica come un gioco induce gli individui a muoversi di più.

MuoviCASTELNUOVO, ideata dall’ingegnere modenese Luciano Rizzi, è formata da un percorso strutturato per offrire ai partecipanti riferimenti standardizzati per autogestire con efficacia l’attività fisica della camminata veloce o della corsa lenta. Per giocare su MuoviCASTELNUOVO basta scegliere un treno e leggere il giorno e l’ora in cui passa dalla stazione più vicina. Poi bisogna presentarsi in stazione all’ora esatta, salire sul treno e, se non passa, partire e diventare il capo treno. Il capo treno ha il compito di mantenere la velocità costante, passare in orario dalle stazioni e caricare chi vuole salire.

Lunedì 17 settembre, in piazza Papa Giovanni XXIII a partire dalle 19, è in programma la prima presentazione pubblica di MuoviCastelnuovo. “La valenza e i significati di un progetto di questo tipo – sottolinea il sindaco Paradisi – sono molteplici. MuoviCASTELNUOVO porta con sé naturalmente un messaggio di promozione di sani stili di vita e, allo stesso tempo, favorisce l’incontro tra persone e il presidio del territorio, in un’ottica di costruzione di comunità per noi fondamentale”.

Per questa ragione l’Amministrazione intende investire sul progetto, dotando la “metropolitana” di cartellonistica specifica e valutando anche l’allargamento dell’esperienza a Montale.

IL PIEDIBUS SCALDA I MOTORI

Il Piedibus, la carovana umana che accompagna a scuola i bambini di Castelnuovo e Montale, è pronto a rimettersi ufficialmente in moto con l’inizio del nuovo anno scolastico.

Per l’anno scolastico 2018/2019 il Piedibus sarà attivo da lunedì 17 settembre fino alla fine della scuola su quattro linee: Parco Rio Gamberi, Parco via Picasso e via Allegretti a Castelnuovo e piazza Braglia a Montale. Il ritrovo presso i punti di raccolta è previsto per le 7.30-7.40, la partenza per le 7.45.

In occasione della Settimana Europea della Mobilità, che coincide con la settimana della ripresa delle lezioni, i percorsi del Piedibus vedranno la partecipazione dei volontari e degli amministratori del Comune di Castelnuovo Rangone. Inoltre tutte le mattine, presso le scuole elementari di Castelnuovo, sarà presente un gazebo informativo per illustrare il progetto.

LA CAMMINATA DEL MAIALINO

Mercoledì 19 settembre è in programma una camminata breve, di circa un’ora, nel centro di Castelnuovo, con partenza alle 20.30 dal monumento del maialino e arrivo in Sala delle Mura, dove è in programma a seguire “Cammino, corro, salto, mi arrampico e mi diverto e cresco in salute”, l’incontro pubblico con il dottor Alfredo Ferrari, pediatra di libera scelta.