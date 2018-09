Tennis, Torneo Macroarea nord/est Junior Nex Gen 2018: si entra nel vivo

E’ entrato nel vivo il Torneo Giovanile di Macroarea – Circuito Junior Nex Gen 2018, in corso sui campi dello Sporting Club Sassuolo. Questa settimana sarà quella decisiva, quella che decreterà il vincitore della quinta tappa speciale del circuito di macroarea nord-est di ciascuna categoria under (10/12/14/16 maschile e femminile).

Sono iniziati, infatti, tutti i tabelloni finali in cui, i migliori giocatori della macroarea che comprende Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, e alcuni atleti provenienti da altre regioni di differenti macroaree quali Toscana e Puglia, incroceranno le loro racchette.

Molti i portacolori dello Sporting ancora in corsa, nel maschile Luca Ascari e Gabriele Chiletti (under 16), nel femminile Fabiana Marmiroli (under 16), Giulia Castelli (under 14) e Sara Baccaglini (under 12).

Gli incontri iniziano già al mattino e proseguono per tutta la giornata. Lo Sporting Club è aperto a tutti gli appassionati che volessero assistere agli incontri. E’ possibile consultare i tabelloni del torneo e gli orari di gara direttamente dal nuovo sito della Federtennis Provinciale: www.fitmodena.com.