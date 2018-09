Suoni dai balconi, prosegue a Reggio Emilia la rassegna di concerti sospesi. Venerdì le percussioni di Luciano Bosi

Terzo appuntamento con i “concerti sospesi” nei quartieri di Reggio Emilia. Venerdì 14 (ore 18.30) in via Balletti 2 il percussionista ed etnomusicologo Luciano Bosi sarà il protagonista di Suoni dai balconi, rassegna musicale itinerante in programma fino al 30 settembre, promossa da Associazione culturale Pocket (quelli di Tipo Magazine) in collaborazione con Arci Reggio Emilia e Associazione culturale Idee di gomma, con il contributo del Comune di Reggio Emilia nell’ambito del bando Restate 2018. Al termine del concerto sarà offerto un piccolo rinfresco a cura di Acer Reggio Emilia.

Dal balcone di via Balletti, Luciano Bosi condurrà il pubblico in un viaggio intorno al mondo attraverso le percussioni, dall’udu nigeriano alla cuíca brasiliana, fino alla marimba messicana. Percussionista, organologo, etnomusicologo e didatta, Bosi a Modena ha fondato il museo-laboratorio Quale Percussione, che custodisce 3000 strumenti provenienti da tutto il mondo, raccolti in più di 30 anni di ricerca. Improvvisatore formale, ha realizzato drammaturgie sonore e composto ed eseguito musiche di scena per compagnie teatrali e di danza. Dal 1982 svolge un’intensa attività didattica e formativa sia in ambito scolastico sia extrascolastico attraverso corsi, stage e laboratori sull’utilizzo delle percussioni come strumenti di relazione, sulla costruzione degli strumenti musicali, sulle tradizioni musicali di culture “altre” e sulle tecniche dell’ascolto attivo.

Dalla classica al jazz, passando per la musica popolare e sperimentale, la formula di ascolto di Suoni dai Balconi è inedita quanto il contesto: gli artisti, reggiani e non solo, si esibiscono dai balconi delle abitazioni come su un palcoscenico, mentre il pubblico assiste al concerto con il naso all’insù. Il programma musicale è affidato al maestro Mirco Ghirardini. La rassegna – realizzata con il sostegno di Acer Reggio Emilia, Sunia Reggio Emilia, Capelli Service, Ceis Reggio Emilia, Cooperativa Hesed, media partner Rec Eventi – propone un concetto differente di performance, che permette di estendere e arricchire lo spazio dello spettacolo musicale grazie a una scenografia non consueta, e che prova a invertire le direttrici consolidate della cultura trasformando i quartieri in destinazione.

Suoni dai balconi prosegue per tutto il mese di settembre ogni venerdì (ore 18.30), con una data speciale domenica 30 settembre (ore 10) dal balcone del Municipio. I prossimi artisti coinvolti sono il trombettista Tiziano Bianchi (21 settembre, via Don Pasquino Borghi, 7), la cantante Elizangela Torricelli (28 settembre, piazza stranieri 28) e Mirco Ghirardini al clarinetto (domenica 30 settembre, piazza Prampolini).