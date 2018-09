Quarta edizione per “Aziende in città”, domenica al Castello di Formigine

Domenica 16 settembre, con inizio alle ore 10.30, torna al Castello di Formigine, in Sala Consiliare, l’appuntamento con “Le aziende in città”, giunto quest’anno alla quarta edizione e organizzato dall’assessorato alle Attività produttive in collaborazione con Rete Imprese Italia. Un’opportunità per discutere sulla capacità di supportare e appoggiare una rete di imprese che costituiscano lo strumento per la crescita della cultura dell’imprenditorialità, creando un valore per la comunità nel suo complesso, in particolare in termini di sinergie e collaborazioni tra diversi soggetti.

Introducono il sindaco Maria Costi e Corrado Bizzini, assessore alle Attività produttive. Partecipano i rappresentanti di Democenter-Sipe, Worgas, RCM, Tellure Rota e Cooltech. Modera il giornalista Ermes Ferrari.

“Un percorso cominciato nel 2015 – commenta l’assessore Bizzini – e di cui oggi possiamo tracciare un primo bilancio sicuramente positivo. Oltre a dare visibilità a realtà importanti del nostro territorio, la condivisione di progetti, problematiche e proposte ha creato relazioni e incentivato il dialogo tra imprese e tra imprese e amministrazione”.