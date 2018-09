Prosegue il gemellaggio tra Modena e la città di Linz

Prosegue la collaborazione tra il Comune di Modena e la città di Linz, in Austria, dopo la conferma, avvenuta lo scorso novembre, del patto gemellaggio sottoscritto 25 anni fa. Nei giorni scorsi, l’assessora alle Relazioni internazionali Irene Guadagnini ha visitato la città austriaca su invito del sindaco Klaus Luger in occasione del festival musicale International Bruknerfest che si svolge in queste settimane.

A Linz dall’8 al 10 settembre, l’assessora Guadagnini ha incontrato il sindaco Luger e Chris Muller, direttore del centro per l’innovazione Tabakfabrik, e visitato l’Ars electronic center che unisce arte, elettronica, digitale e creatività. I temi che accomunano maggiormente le due città sono, infatti, l’innovazione, con la crescita della smart city, la cultura e le imprese culturali e del teatro, lo sviluppo del turismo.

***

(foto: Assessora Guadagnini in visita alla TabakFabric con il direttore Chris Muller)