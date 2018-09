Prosegue a Rubiera il Via Emilia Festival

Il Via Emilia Festival, ideato e promosso dal Comune di Rubiera, prosegue venerdì 14 settembre alle 21.30 in Piazza del Popolo a Rubiera con “Rubiera in musica”: protagoniste della serata le eccellenze rubieresi della musica in concerto dirette dal Maestro Maurizio Tirelli.

Tutto ciò che produce un territorio, in questo caso Rubiera e il suo comprensorio, ha una grande valenza culturale, economica e passionale. È sulla passione che si basa lo spettacolo “Rubiera in musica”. La passione di giovani musicisti provenienti dalle varie scuole di musica locali, di coristi bimbi e adulti, di ballerini che frequentano le locali scuole di ballo, di talenti che coltivano la musica classica e il canto operistico e persino la poesia, che si mettono in gioco sul palco con un repertorio che va dalla musica pop/rock internazionale, alle colonne sonore dei film della nostra vita, fino ai brani operistici e corali della tradizione verdiana e pucciniana ma anche le canzoni italiane che più sono rimaste nel cuore.

Lo spettacolo è a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo si terrà al Teatro Herberia in Piazza Gramsci a Rubiera.

Nell’area perimetrata di accoglimento del pubblico situata in Piazza del Popolo è fatto divieto assoluto di introduzione di oggetti pericolosi di qualsiasi tipologia, bottiglie di vetro, lattine o bottiglie di plastica chiuse, per il consumo di bevande.

Sul sito internet del Comune di Rubiera e de La Corte Ospitale è disponibile la mappa dei parcheggi disponibili.