Pluripregiudicato ubriaco e molesto denunciato per ricettazione dalla Municipale di Castelfranco Emilia

Nei giorni scorsi un cittadino residente in un quartiere di Castelfranco Emilia dove è attivo il progetto del Controllo del Vicinato, ha segnalato alla Polizia Municipale, inviando anche una foto, la presenza di un uomo che si aggirava con fare sospetto nelle vicinanze di Piazza Nazioni Unite, dapprima a piedi e successivamente in sella ad una bicicletta.

Le pattuglie hanno iniziato a perlustrare la zona fino ad intercettare l’uomo in Corso Martiri, all’interno dell’area chiusa al traffico dove era in corso un mercato straordinario organizzato in occasione della Sagra del Tortellino Tradizionale. Alcuni agenti hanno subito fermato l’uomo in evidente stato di ebbrezza e particolarmente molesto, mentre altri agenti hanno tutelato la sicurezza dei numerosi presenti sul Corso. L’uomo che è stato poi accompagnato presso la Tenenza dei Carabinieri per l’identificazione, è risultato essere un pluripregiudicato di 38 anni di origini pugliesi. Nel frattempo, la Polizia Municipale è tornata sul posto del fermo dove ha raccolto ulteriori informazioni sui movimenti dell’uomo e in seguito ha rinvenuto un lucchetto tra le sterpaglie. Sul posto, intanto, è giunta una donna che ha informato gli agenti del furto di una bicicletta subito dalla sorella, che risultava essere la stessa alla cui guida si trovava poco prima il pluripregiudicato.

Gli agenti della Polizia Municipale hanno pertanto proceduto a restituire la bicicletta alla legittima proprietaria e a denunciare l’uomo per ricettazione.