Operazione “Billions”, indagati anche a Sassuolo

Ci sono anche manager e titolari di aziende di Sassuolo tra gli indagati nell’operazione “Billions” in cui Polizia di Stato e Guardia di Finanza hanno arrestano ieri 4 persone e sequestrano beni per 10 milioni di euro.

Le investigazioni sono ancora in corso e si presentano particolarmente complesse. Quanto sino ad ora accertato rappresenta infatti solo una piccola parte del vorticoso giro di false fatturazioni (per ora accertate in 80 milioni di euro) che dovrà essere disvelato indagando sulle ingenti movimentazioni bancarie scoperte dagli investigatori, le quali consentono di affermare che il sistema creato sia molto ampio, ben strutturato e radicato sul territorio.