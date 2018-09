Occupazione abusiva di immobile: tre tunisini denunciati a Modena

Nella mattina di lunedì, personale della Squadra Volante si è portato in via della Cella per effettuare un controllo presso un appartamento che era stato segnalato per occupazione abusiva da parte di alcuni stranieri, probabilmente dediti ad attività illecite.

Giunti sul posto, gli agenti sono entrati nell’abitazione, la cui porta di ingresso era socchiusa, trovando dei materassi adagiati per terra ed un vecchio divano, dove stavano riposando tre cittadini stranieri.

Accompagnati in Questura per accertamenti più approfonditi, è emerso che i tre, tutti di nazionalità tunisina e clandestini sul territorio nazionale, sono gravati da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Oltre che per occupazione abusiva di immobile, i tunisini sono stati deferiti alla A.G. per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

L’appartamento è stato riconsegnato al legittimo proprietario, che ha provveduto a sostituire la serratura al fine di scongiurare possibili future intrusioni.