Il Prefetto ha incontrato per il commiato il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Tornatore

Il Prefetto di Modena Maria Patrizia Paba ha incontrato oggi il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Arch. Gennaro Tornatore, che tra qualche giorno lascerà Modena per assumere l’incarico di Direttore dell’Istituto Superiore Antincendi di Roma. Il Prefetto ha ringraziato il Comandante per la fattiva e qualificata opera che, sotto la sua direzione, il Comando dei Vigili del Fuoco ha svolto.

Il Prefetto Paba ha ringraziato il Comandante Tornatore per la pregevole collaborazione prestata in occasione delle numerose manifestazioni che si sono svolte a Modena e provincia e che ha avuto la sua massima espressione in occasione del concerto di Vasco Rossi il 1° luglio 2017, sia in termini operativi che di elaborazione di modelli avanzati di sicurezza.

Al termine dell’incontro, il Prefetto ha formulato all’Arch. Tornatore i suoi più sinceri rallegramenti per il nuovo prestigioso incarico e i migliori auguri per il prosieguo della carriera, nell’interesse delle Istituzioni e del Paese.