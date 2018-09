Extracomunitario irregolare denunciato dalla Polizia a Mirandola

Nel pomeriggio di ieri, personale del Commissariato di Mirandola ha deferito all’Autorità Giudiziaria un cittadino marocchino, di 29 anni, irregolare sul territorio nazionale, per violazione delle norme in materia di immigrazione e lo ha sanzionato amministrativamente per il possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

Durante il servizio di controllo del territorio, transitando nei pressi di via Posta, gli agenti hanno notato il giovane in sella alla propria bicicletta che alla vista della Volante si è dato ad una precipitosa fuga. Raggiunto e controllato, è stato trovato in possesso di due involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina.

L’uomo, privo di documenti, è stato accompagnato presso gli Uffici di Polizia per gli accertamenti del caso, dai quali è risultato essere inottemperante all’Ordine di lasciare il territorio nazionale emesso dal Questore di Siracusa. Gli è stato anche notificato un nuovo Ordine di abbandono del territorio dello Stato.