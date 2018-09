Dal 13 settembre a Cadelbosco di Sopra arriva la quindicesima edizione della Fiera del Fojonco

Da giovedì 13 a martedì 18 settembre a Cadelbosco di Sopra torna la Fiera del Fojonco, ormai tradizionale appuntamento di fine stagione prima dell’arrivo dell’autunno. “Sarà una nuova occasione per tutti i cittadini per incontrarsi in piazza, luogo simbolo per eccellenza della comunità e del vivere comune”, ha sottolineato il sindaco Tania Tellini.

Durante la fiera, inoltre, sarà inaugurata la mostra “Nani Tedeschi. Tra radici e fantasia”, realizzata in collaborazione con le scuole del territorio “per ricordare la figura di questo grande artista cadelboschese (pittore, disegnatore e incisore) che ha donato alla nostra comunità molte opere, tra le quali anche la rappresentazione del Fojonco – il leggendario animale dal quale prende il nome la fiera stessa – che campeggia sul tetto del municipio e veglia sull’intera Cadelbosco”.

“Questa edizione della fiera – ha aggiunto il sindaco – sarà caratterizzata da tanti appuntamenti per accontentare tutti i gusti: saluteremo l’estate con una serata di musica e ballo, alcuni giovani atleti si esibiranno in piazza per ribadire l’importanza dello sport e dell’attività fisica all’aria aperta, ci saranno attività ludiche e di lettura per i più piccoli; senza dimenticare le origini agricole del nostro paese, con la mostra di trattori d’epoca che rievocherà senza dubbio in chi li ha vissuti ricordi e aneddoti significativi, ma allo stesso tempo potrà essere utile anche alle giovani generazioni per conoscere qualcosa in più del recente passato contadino”.

Giunta quest’anno alla quindicesima edizione, la manifestazione prenderà il via giovedì 13 settembre alle 20.30 in piazza XXV Aprile con lo spettacolo teatrale “Muri”, portato in scena dagli attori dell’associazione culturale Le Rane con testo e regia di Davide Villani. La serata è stata organizzata in collaborazione con la sezione cadelboschese dell’Anpi.

Venerdì 14 settembre alle 21 piazza XXV Aprile si animerà a ritmo di musica con il dj-set di Luna di Notte, in collaborazione con l’associazione dei commercianti Le Vetrine del Fojonco.

Sabato 15 settembre, invece, dalle 17 piazza XXV Aprile farà da cornice a un pomeriggio tutto a cura dell’associazione sportiva dilettantistica Il Traghettino, che proporrà un’esibizione di pattini in piazza e un’esibizione di danza; a seguire le premiazioni. A partire dalle 18, nell’antistante piazza John Lennon, aprirà il punto ristoro della Pro Loco di Cadelbosco.

Domenica 16 settembre sono tanti gli appuntamenti in programma: la giornata inizierà alle 9 in via Galilei con l’esposizione delle macchine agricole d’epoca a cura di Amac (Associazione Macchine Agricole Correggio), per proseguire poi alle 10 (e in replica alle 13) in piazza XXV aprile con “Famiglie in gioco”, proposte ludico-ricreative per bambini e bambine a cura di L’Acchiappanuvole. Alle 11.30 all’Altro Teatro (in galleria Carretti) sarà inaugurata la mostra “Nani Tedeschi. Tra radici e fantasia”, in collaborazione con le scuole del territorio.

Nel pomeriggio, invece, alle 16.30 in piazza XXV Aprile spazio a “Che giungla!”, un laboratorio di teatro e costruzione di maschere a cura di Manimotò. A partire dalle 18 in piazza John Lennon aprirà il punto ristoro della Pro Loco di Cadelbosco. Alle 18.30, infine, in piazza XXV Aprile sarà presentato il nuovo logo Cadelbosco Retail Village, a cura dell’Amministrazione comunale e dell’associazione Ati Le Vetrine del Fojonco. Per tutta la giornata in piazza XXV Aprile sarà presente un banchetto della biblioteca comunale “A. Panarari” per la vendita di libri.

Lunedì 17 settembre alle 16.30 in biblioteca appuntamento finale della fiera con “Lunedì in favola”, narrazione a cura dei volontari della biblioteca. Da venerdì 14 a martedì 18 settembre, inoltre, nella zona del Bocciodromo sarà attivo il tradizionale Luna Park.