Confcommercio Modena ha ricevuto una delegazione di imprenditori baschi

Nell’ambito di una missione organizzata dalla Camera di Commercio della Regione dei Paesi Baschi, questa mattina Confcommercio Modena ha ospitato una delegazione di una ventina di imprenditori attivi nel commercio al dettaglio del settore FOOD.

La giornata di lavoro, proseguita con la visita di alcune aziende associate dei settori alimentare e ristorazione nonché del Mercato Albinelli, ha permesso agli imprenditori spagnoli di approfondire esperienze di successo e di comprendere come alcuni “tasselli” organizzativo-gestionali possano essere trasferiti nelle proprie attività.

«Si è trattato di un incontro stimolante », commenta Franco Buontempi, vicedirettore di Confcommercio Modena, «da cui è scaturita la reciproca volontà di avviare una collaborazione strutturata fondata sullo scambio di know how nell’ambito del settore food; ambito, questo, che più di ogni altro è stato interessato negli anni da grandi cambiamenti e che continuerà anche in futuro ad innovarsi».