138 coppie alla prima edizione del Pinnacolo dei record di Avis

Erano 138 le coppie di giocatori provenienti da tutta la provincia che hanno partecipato martedì 11 settembre al Super Pinnacolo promosso da Avis provinciale alla Festa di Ponte Alto. Un’occasione per sensibilizzare in modo insolito sull’importanza della donazione attraverso un gioco tradizionale che conta un gran numero di appassionati. Le tre manche del torneo si sono svolte nella massima regolarità con la supervisione tecnica della Polisportiva Cognentese, in un clima disteso motivato anche dalle finalità benefiche dell’iniziativa.

Ha vinto la coppia “in rosa” di Ivette Manzini e Julka Menoni. Ricchi premi, messi a disposizione da Conad Ipermercato, sono andati anche alle prime venti coppie classificate, alla coppia più giovane e alla più matura e anche a quella col punteggio più basso. Il presidente provinciale Cristiano Terenziani ha già preannunciato una seconda edizione con numeri sempre da record.