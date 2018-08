Due automezzi in fiamme a Bologna

Il primo, ieri sera verso le 20.00, ha interessato un’autovettura in A14.

I Vigili del Fuoco del Comando di Bologna sono intervenuti con un’autobotte serbatoio.

Fiamme spente e area messa in sicurezza. Non risultano persone coinvolte.

Stanotte intorno alle 2, un camper è andato a fuoco in zona Fiera a Bologna.

I Vigili del Fuoco del Comando di Bologna, sono intervenuti con un’autobotte serbatoio e un’autobotte pompa.

L’area è stata messa in sicurezza e durante lo spegnimento sono state ritrovate 2 bombole di GPL, coinvolte nell’incendio, prontamente allontanate e raffreddate. Sul posto anche 118 e Carabinieri, non risultano persone coinvolte.