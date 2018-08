Donna ferita in incidente stradale a Medicina

Incidente stradale questo pomeriggio sulla SP 253 – via san Vitale ovest, incrocio Via Roslè a Medicina. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Medicina sono intervenuti poco dopo le 17 per un incidente stradale che ha coinvolto una utilitaria condotta da una donna che dopo aver toccato il cordolo spartitraffico ha finito la sua corsa capovolgendosi su un lato. La donna è stata estratta dai Vigili del Fuoco e trasportata con l’elisoccorso del 118 all’ospedale per traumi facciali. Sul posto anche i Carabinieri.