Andrea Dovizioso 2° e Jorge Lorenzo 3° nelle qualifiche del GP d’Austria

Ottima prestazione dei due piloti del Ducati Team al Red Bull Ring. Prima fila infatti per Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, che si sono classificati al secondo e al terzo posto nelle qualifiche del GP d’Austria, disputate con pista asciutta dopo che le FP3 del mattino, con asfalto bagnato, non avevano modificato le posizioni di ieri.

Durante le Q2 Dovizioso, che ha girato solo con gomme posteriori medie, ha ottenuto il tempo di 1:23.243 nel suo secondo run, a soli 2 millesimi dalla pole di Marquez, mentre Jorge Lorenzo, che ha effettuato tre uscite con pneumatici posteriori morbidi, si è classificato al terza posizione in 1:23.376.

La gara, sulla distanza di 28 giri, è prevista per domani pomeriggio alle ore 14:00.

Andrea Dovizioso (Ducati Team #04) – 2° – 1:23.243

“Mi sono mancati solo due millesimi per fare la pole, ma in ogni caso la mia qualifica è andata benissimo: ho fatto un tempo davvero buono e non me lo aspettavo perché nelle FP4 non avevo un grande feeling. Abbiamo scelto la gomma media posteriore per la qualifica ed è andata bene e anche per la gara siamo messi bene. Marquez qui è particolarmente competitivo, più dell’anno scorso, però anche noi siamo più forti e quindi penso che domani sarà una lotta a tre con Jorge e con lui. Purtroppo abbiamo potuto girare poco sull’asciutto e quindi andremo in gara con qualche dubbio sulla scelta delle gomme e sulle strategie, e dovremo essere pronti a gestire la situazione durante la gara.”

Jorge Lorenzo (Ducati Team #99) – 3º – 1’23.376

“Siamo di nuovo in prima fila e molto vicini alla pole, con un crono molto buono che credo avrei ancora potuto ancora migliorare. In realtà è stato un peccato non poter girare di più sull’asciutto in prova, per mettere a punto meglio la nostra moto. In qualifica abbiamo scelto una strategia su tre run con tre gomme posteriori nuove, ma probabilmente nell’ultima uscita avremmo dovuto cambiare anche lo pneumatico anteriore, che era piuttosto consumato e non mi ha consentito di spingere come avrei voluto e migliorare ulteriormente il mio crono. In ogni caso la terza posizione in griglia è molto buona e ora dovremo pensare bene alla strategia per domani, perché probabilmente sarà una gara tra me, Dovi e Marquez, dove penso ci potremo divertire! Siamo tutti molto vicini e la cosa più importante è stata confermare che ora siamo competitivi su tutti i circuiti e stiamo lavorando nella giusta direzione.”