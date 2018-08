Retrorunning e tiro con l’arco: ottimi risultati per il vignolese Alberto Venturelli

Periodo pieno di soddisfazioni per il polivalente vignolese Alberto Venturelli capace di portare a casa risultati importanti in entrambi gli sport da lui praticati.

Prima tappa il prestigioso Campionato del Mondo su pista di retrorunning svoltisi a Bologna dove il 34enne atleta è riuscito nell’impresa di portare a casa due argenti vinti nei 10000 metri e nella staffetta 4×100, due bronzi nella staffetta 4×400 e nella mezza maratona e il nuovo record italiano della staffetta 4×100 col tempo di 1’08”79.

Sempre nel retrorunning il neo vicecampione iridato, nella gara di Camaiore, ha concluso la sua prova al terzo posto alle spalle del padrone di casa Andrea Bardini e dello spezzino Daniele Battilani, risultato che ha permesso a Venturelli di prendere la testa della classifica del Campionato Italiano Retro Challenge 2018 dopo 5 prove che tenterà di difendere nel doppio impegno della prossima settimana.

Grandi soddisfazioni anche nel tiro con l’arco dove al Campionato Regionale 3D Toscana svoltosi a Stagno (Livorno), vestendo la maglia dell’ANPS Arezzo Il Fortilizio, è riuscito a conquistare individualmente la medaglia d’argento assoluta individuale sconfitto solamente dal campionissimo Raffaele Gallo, mentre a squadre assieme ad Alessandro Giannini e Gino Landi ha vinto il titolo assoluto battendo in finale gli Arcieri delle Sei Rose.

Sempre nel 3D il vignolese ha preso parte dopo 4 anni al Campionato Italiano in programma a Lago Laceno (Avellino) entrando in qualifica nella Top 20 che gli ha permesso di tirare il primo girone eliminatorio dove ha mancato la qualifica ai quarti di finale per appena 3 punti concludendo al 13esimo posto assoluto. A squadre, invece, sono stati fatali i quarti di finale dove l’ANPS Arezzo è uscita per mano degli Arcieri Fivizzano, poi argento assoluto. Per il trio Venturelli-Giannini-Taccola arriva il sesto posto assoluto precedendo i vignolesi del Ki Oshi (G. Venturelli-Turchi-Baiada).