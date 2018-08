Dovizioso e Lorenzo chiudono al primo e al secondo posto la prima giornata di prove del GP d’Austria al Red Bull Ring

Buon inizio per i due piloti del Ducati Team sul circuito del Red Bull Ring, nei pressi di Zeltweg in Stiria, dove questo fine settimana si disputa il GP d’Austria.

Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo hanno infatti chiuso al primo e al secondo posto la prima sessione di prove del mattino, disputata con asfalto asciutto, mentre il turno del pomeriggio è stato disputato sotto una pioggia battente e quindi non ha modificato la classifica.

Dovizioso è stato l’unico pilota in grado di scendere sotto il muro dell’1:24, con il crono di 1:23.830, mentre Lorenzo ha ottenuto il suo miglior tempo in 1:24.045.

Andrea Dovizioso (Ducati Team #04) – 1° – 1:23.830

“Oggi siamo partiti benissimo e fin da stamattina la moto era a posto, anche perché siamo reduci da una gara in cui siamo andati molto forte e quindi non abbiamo dovuto stravolgere il set-up. Anche se abbiamo fatto solo un turno sull’asciutto, i nostri tempi sono già molto buoni e abbiamo già completato una buona parte del programma per la gara. Purtroppo nel pomeriggio non siamo riusciti a proseguire con il lavoro sulle gomme a causa della pioggia, però quello che conta è che siamo stati molto veloci fin da subito. Domani speriamo che le condizioni atmosferiche ci consentano di lavorare sugli ultimi dettagli per la gara.”

Jorge Lorenzo (Ducati Team #99) – 2º – 1:24.045

“Oggi non siamo riusciti a trarre molte conclusioni per la gara, ma nei pochi giri che abbiamo fatto siamo stati sempre tra i più veloci e siamo stati competitivi sia la mattina sull’asciutto che nel pomeriggio con la pioggia. Aver terminato la giornata in seconda posizione dietro ad Andrea è un buon segno, però dovremo provare a migliorare ancora, soprattutto in frenata, e quindi spero che le condizioni meteo di domani ci consentiranno di lavorare su questo aspetto. In ogni caso abbiamo iniziato bene questo fine settimana.”