Perdita acquedotto, temporaneamente chiusa la Statale Porrettana nel comunale di Malalbergo

A causa della rottura di una tubazione dell’acquedotto prossima alla sede stradale, la statale 64 “Porrettana” è provvisoriamente chiusa al traffico, per motivi precauzionali, tra il km 117,600 e il km 118,6500 in località Altedo, nel territorio comunale di Malalbergo, in provincia di Bologna.

I tecnici del distributore sono al lavoro per riparare la perdita dalla condotta.

La viabilità alternativa prevede, per il traffico proveniente da Bologna, l’uscita su via Bentini. Il traffico proveniente da Ferrara è invece deviato in uscita dalla statale su via Minghetti, con successivo indirizzamento sulla viabilità locale.

Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione della viabilità e il monitoraggio della criticità fino al ripristino della funzionalità dell’acquedotto e alla riapertura al traffico della statale.