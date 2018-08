Finanziamenti del Piano Periferie: dichiarazione del Sindaco di Bologna, Merola

“Lo stop ai finanziamenti del Bando periferie destinato ai Comuni e alle aree metropolitane, contenuto in un emendamento al decreto milleproroghe votato in Senato, sarebbe gravissimo se diventasse definitivo. Solo per quanto riguarda la città di Bologna ci sono progetti per 18 milioni di euro messi in cantiere grazie a questi finanziamenti stanziati dagli ultimi Governi di centrosinistra” afferma il Sindaco Virginio Merola.

“Sono progetti attesi dai cittadini e che ci permetteranno, tra gli altri, di realizzare una caserma dei carabinieri al Pilastro per una maggiore sicurezza di quell’area della città e l’Archivio della Cineteca al parcheggio Giuriolo. Abbiamo lavorato sodo tanto che gli esecutivi sono già stati presentati.

Mi chiedo – conclude Merola – che idea abbia il Governo dell’amministrazione e se la sua politica sia distruggere quello che è stato fatto per finanziare promesse elettorali che farà molta fatica ad esaudire”.