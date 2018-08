Bilancio provvisorio del pomeriggio di fuoco in A14: 1 vittima e 90 feriti

Una cisterna che trasporta materiali infiammabili tampona un mezzo pesante ed è a sua volta tamponata da un altro Tir. L’incendio è immediato e poi, l’esplosione, il terribile boato che squarcia l’aria e trasforma l’autostrada quasi in una zona di guerra. Gli effetti della deflagrazione si avvertono per un raggio di 200 metri: infissi divelti, finestre e vetrine in frantumi, danni a palazzi, attività artigianali ed esercizi commerciali; attualmente, risultano due le unità immobiliari inagibili. L’esplosione, inoltre, ha innescato due incendi di auto nel parcheggio di due concessionarie ubicate al di sotto della sede autostradale.

Sul posto intervengono immediatamente diverse squadre di Vigili del Fuoco e, a supporto, vengono inviate due sezioni operative versione sisma e due unità cinofile dalla Direzione regionale Veneto e Trentino Alto Adige oltre ad una sezione USAR medium dalla Direzione Lombardia. Nelle operazioni di soccorso hanno volato anche due elicotteri dei Vigili del Fuoco, uno del reparto volo di Bologna e uno del reparto provvisorio di Rimini.

Il bilancio provvisorio è di 1 morto accertato e 90 feriti.

La sezione USAR ha completato con esito negativo la ricerca di eventuali vittime sotto le macerie del crollo e le Sezioni Operative del Veneto sono rientrate in sede. Sono stati effettuati circa 200 interventi di bonifica e verifica degli edifici danneggiati, tutte le richieste pervenute al momento sono state evase. Sul posto rimane un presidio con squadre ed UCL (Unità di Comando Locale) per eventuali ulteriori richieste. Sono in corso i lavori dei tecnici della Società Autostrade per la verifica dei pilastri e delle strutture del viadotto con relative prove di carico al fine di riaprire al traffico alcune corsie nel più breve tempo possibile.