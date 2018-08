Rogo ed esplosione a Bologna, sale il numero delle vittime

Poco prima delle 14, sul raccordo di Casalecchio che collega l’A1 con l’A14, un incidente fra una cisterna che trasportava materiali infiammabili e altri automezzi ha provocato un incendio, al quale sono seguite alcune esplosioni. Il bilancio per ora è di due morti e oltre cinquanta feriti, 14 dei quali sono definiti gravi dai soccorritori. Alcuni feriti sono stati colpiti dai detriti. Vista l’entità dell’incendio si teme che il bilancio possa aggravarsi. L’esplosione ha coinvolto anche numerose auto che si trovavano sotto il ponte in alcune concessionarie.

Per ragioni di sicurezza è stato necessario procedere alla chiusura anche della Tangenziale di Bologna, nel tratto compreso tra Bologna Casalecchio e lo Svincolo aeroporto 4 bis, in entrambe le direzioni.

L’esplosione, avvenuta in corrispondenza di un tratto autostradale sovrappassante la via Emilia, ha determinato il crollo della sottostante soletta, in corrispondenza della carreggiata in direzione della A14 Bologna-Taranto, che pertanto resterà chiusa per tutto il tempo necessario alla sua ricostruzione. Le altre porzioni interessate dalle fiamme, quali la carreggiata dello stesso raccordo in direzione dell’A1 e del tratto complanare della Tangenziale, hanno subito danni per i quali sono in corso valutazioni da parte dei tecnici.

Sul luogo dell’evento, oltre al personale della Direzione 3° Tronco di Bologna, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici. Agli utenti in coda il personale su strada si sta attivando per la distribuzione di acqua refrigerata.

Agli utenti che da Firenze sono diretti verso la A14, dopo l’uscita obbligatoria di Bologna Casalecchio, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e di rientrare in Tangenziale all’altezza dell’uscita n°5 Lame.

Per chi dall’A14 è diretto verso Firenze si consiglia di uscire a Bologna Panigale, percorrere la SS9 via Emilia verso Casalecchio, e rientrare in A14 da dove è poi possibile raggiungere la A1.